Feuerwehr Viersen Was kann das neue Tanklöschfahrzeug?

Rund 450.000 Euro sind kein Pappenstiel – so teuer war die jüngste Neuerwerbung der Feuerwehr Viersen. Sie stellt ihr erstes Tanklöschfahrzeug in Dienst. Aufbau und Beladung sind in der Gesamtsumme immerhin schon inklusive. Was kann das TLF 4000, was die anderen Fahrzeuge der Feuerwehr Viersen bisher nicht konnten?