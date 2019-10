Brand in Viersen : Erster Einsatz für neues Löschfahrzeug

Brand in Viersen

Viersen Am Hohen Busch hatte es am Mittwoch gebrannt, zwei Feuerwehrleute rückten mit dem neuen Geländewagen aus und löschten das Feuer.

Das neues Vorauslöschfahrzeug der Feuerwehr Viersen hat seinen ersten Einsatz hinter sich: Einsatzkräfte mussten mit dem Geländewagen am Mittwoch zum Hohen Busch ausrücken. Das Feuer wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers gelöscht, bevor es sich ausbreiten und größeren Schaden anrichten konnte.

Die Polizei hatte am Mittwochabend die Feuerwehr zu Hilfe gerufen, berichtete der Sprecher. Am Hohen Busch brannte in einem aus Ästen errichteten Unterschlupf ein ausgehöhlter Baumstamm. Vermutlich hätten Unbekannte dort eine Feuerstelle gebaut und diese dann verlassen, ohne sich um das Feuer zu kümmern. Die hauptamtliche Wache sei daraufhin ausgerückt.