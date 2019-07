Viersen : Feuerwehr übt den Unwetter-Notfall

Bürgermeisterin Sabine Anemüller informierte sich in der Feuerwache an der Gerberstraße über die Abläufe während der Unwetter-Großübung. Foto: Stadt Viersen

Die Feuerwehr Viersen hat eine umfassende Großschadenslage geübt: Geprobt wurde für ein Unwetter im gesamten Kreisgebiet. Simuliert wurden der Einsatz aller Einheiten und die Zusammenarbeit mit der Kreisleitstelle.

Die Ausgangslage war stürmisch: Ein Unwetter tobt über dem gesamten Kreisgebiet. Die Telefone stehen nicht still, ein Notruf reiht sich an den anderen. Damit der Ansturm bewältigt werden kann, fährt die Feuerwehr Viersen eine eigene Leitstelle hoch.

Damit die Stadt-Leitstelle die Dringlichkeit beurteilen kann, werden vier Erkunderteams losgeschickt. Die fahren zu den gemeldeten Schadensstellen und prüfen, ob von dem umgekippten Baum tatsächlich eine Gefahr ausgeht und wie bedrohlich die lockeren Dachziegel sind. Aus den Rückmeldungen erstellt die Zentrale einen Arbeitsplan. Um die Übung so realistisch wie möglich zu gestalten, half eine Gruppe der Jugendfeuerwehr. Die Nachwuchskräfte riefen in gut einer Stunde mehr als 100 Mal eine spezielle Notrufnummer an. Von überfluteten Kellern und unter Bäumen eingeklemmten Menschen war die Rede, sogar ein brennendes Haus kam ins Spiel. Die Erkunder wurden losgeschickt, ausgestattet mit Briefen. Ihre Aufgabe: Die auf den Umschlägen angegebenen Adressen anfahren. Dort angekommen, wurden die Kuverts geöffnet und die darin enthaltene Beschreibung der Schadenslage in die Feuerwache an der Gerberstraße zurückgemeldet. Dort wurde entschieden, ob die Viersener Wehr sofort ausrücken muss, ob der Rettungsdienst alarmiert wird oder ob der Einsatz auf die Warteliste kommt. Fazit bei der Abschlussbesprechung: Im Ernstfall hätten die vorgesehenen Abläufe gut funktioniert.