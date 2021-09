Brand in Viersen : Feuer in der Rock-Kultur-Werkstatt

Feuer in der Rock-Kultur-Werkstatt

Brand in Viersen

Viersen Gegen 6.15 Uhr am Freitag war die Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Keller der Rock-Kultur-Werkstatt an der Gerberstraße in Viersen hat es am Freitag gebrannt. Wie Stadtsprecher Frank Schliffke berichtet, erreichte die Feuerwehr der Alarmruf gegen 6.15 Uhr. „Der Brand im Keller war schnell gelöscht. Es wurde niemand verletzt.“ Die Polizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren nach Angaben des Stadtsprechers die hauptamtliche Wache, der Löschzug Viersen, der Einsatzleitwagen und der Rettungsdienst. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute habe eine Ausbreitung des Feuers verhindert. Als der Brand gelöscht war, entrauchte die Wehr die betroffenen Bereiche. Schliffke: „Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet.“