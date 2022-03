Im Bereich Gerberstraße in Viersen : Feuerwehr löscht Hallenbrand

Viersen Eine etwa zehn Mal 15 Meter große Lagerhalle in Viersen ist am Sonntagmorgen ausgebrannt. Über die App Nina wurde eine Rauchgas-Warnung ausgegeben.

Eine etwa zehn Mal 15 Meter große Lagerhalle in Viersen im Bereich Gerberstraße/Talerspfad ist am Sonntagmorgen ausgebrannt. Wegen starker Rauchentwicklung war vorsorglich um 7.08 Uhr eine Warnung über die App Nina veröffentlicht worden. Anwohner im Bereich Zentrum und Rahser waren angehalten, Fenster und Türen zu schließen. „Messungen ergaben, dass keine Schadstoffe freigesetzt wurden“, berichtete Stadtsprecher Frank Schliffke am Mittag. „Menschen kamen nicht zu Schaden.“ Die Warnung in der Nina-App wurde um 9.43 Uhr aufgehoben.