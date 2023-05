Zündelei in Viersen Feuerwehr löscht Brände in Haus und Wald

Die Polizei ermittelt auch zur Ursache eines Feuers, das am Dienstagnachmittag in einem Waldstück am Harffweg in Viersen-Süchteln entdeckt wurde. Ein Radfahrer alarmierte gegen 16.15 Uhr die Feuerwehr, als er die Flammen im Unterholz zwischen Dornbuscher Weg und Horionstraße wahrnahm. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte im Wald gezündelt haben. Der Graslandfeuerindex liegt aktuell bei Stufe 3 von 5.