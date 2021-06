Einsatz in Viersen : Feuerwehr verfolgt ausgebüxte Kuh

Viersen Eins der fünf Tiere war so nervös, dass es von Viersen-Hagenbroich bis nach Grefrath lief. Ein Landwirt konnte dort dafür sorgen, dass sich auch dieses Rind einfangen ließ.

15 Feuerwehrleute der Viersener Einheiten Süchteln und Hagenbroich hatten am Freitag einen Einsatz als Rinderfänger: Gegen 6.30 Uhr habe ein Kamerad die Leitstelle alarmiert und um Unterstützung gebeten, weil fünf seiner Rinder ausgebüxt seien, berichtete Feuerwehr-Chef Frank Kersbaum. Vier Tiere ließen sich, mit Hilfe von Landwirten, in der Nähe auf einen Viehhänger treiben. Ein Tier sei so nervös gewesen, dass es weg lief – bis zu einer Wiese in Grefrath. Um es zu beruhigen, ließ ein Landwirt seine Herde mit auf die Wiese. Das wirkte: Die Einsatzkräfte konnten es auf einen Hänger bugsieren. Der Einsatz dauerte zwei Stunden. naf/Foto: Jungmann