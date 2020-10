Hilfe für Menschen bei Netzkollaps : Wehr richtet drei Notfall-Infopunkte in Schwalmtal ein

Das ist einer der drei neuen Notfall-Infopunkte. Foto: Feuerwhr

Schwalmtal Was tun bei einem Netzkollaps? Menschen, die dann Hilfe brauchen, können sich in Schwalmtal künftig an drei Notfall-Infopunkte in den Feuerwehrgerätehäusern wenden.

Was tun, wenn Mobilfunk, Telefon und Stromnetz flächendeckend ausfallen und man Hilfe braucht? Darauf gibt ein neues Konzept der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal Antwort. Dazu gehören drei Notfall-Anlaufstellen, die bei einem Netzzusammenbruch von Feuerwehrkräften besetzt werden. Im Gemeindegebiet sind dies folgende Punkte: das Gerätehaus Amern an der Dorfstraße 3, das Gerätehaus Hehler, Hehler 171 und das Gerätehaus Waldniel an der Heerstraße 1. Dort stehen große, rote Schilder mit der weißen Aufschrift „Notfall-Infopunkt“.

„Dort können Bürger Notrufe aufgeben, wenn die Telefone nicht mehr funktionieren und der Strom flächendeckend ausgefallen ist“, erläutert Wehr-Sprecher Timo Smets. Die Feuerwehrkräfte nehmen die Notfall-Meldungen entgegen und alarmieren weitere Einsatzkräfte über die neu installierten Sirenen. Diese funktionieren per Batterie für mehr als 36 Stunden. Notfall-Meldungen landen per Funk bei der Kreisleitstelle, die die benötigten Einsatzkräfte auf den Weg schickt.

Besetzt werden die Notfall-Infopunkte aber nur, wenn der Strom oder das Telefonnetz (Festnetz und Mobilfunk) länger ausfallen. „Im Normalfall sind die Punkte nicht besetzt“, betont Smets. Bei einem Stromausfall wird die Freiwillige Feuerwehr über ihre neustrukturierte Facebook-Seite eine Warnung posten (www.facebook.com/Feuerwehr.Schwalmtal/). Zudem wird eine Warnung über die Warn-App Nina von der Kreisleitstelle Viersen versandt.

