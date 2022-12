Problem Tagesverfügbarkeit Feuerwehr braucht Verstärkung

Schwalmtal · Brände und andere Einsätze am Tag werden für Feuerwehren im ländlichen Raum immer mehr zur Herausforderung. Denn nur wenige Mitglieder arbeiten noch am Wohnort. Wie die Schwalmtaler Wehr das Problem lösen will.

In einem Baumarkt in Amern, zwischen Lampen und Werkzeugen, absolvierten rund 70 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal ihre Jahresabschlussübung. Foto: Wehr