Feuerwehreinsatz in Viersen : Feuerwehreinsatz am Stadthaus in Viersen

Feuerwehreinsatz am Stadthaus in Viersen

Viersen Die Mitarbeiter mussten aus dem Gebäude, es war für etwa 40 Minuten gesperrt.

Mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr sind am Mittwochvormittag zum Viersener Stadthaus am Rathausmarkt ausgerückt: Wie ein Stadtsprecher informierte, hatte in der Tiefgarage ein Rauchmelder ausgelöst. Ursache sei ein Schwelbrand in einem Papierkorb auf einer Toilette gewesen.