Vorfall in Schwalmtal-Amern : Feuerwehr rückt mit Drehleiter aus

Der Löschzug Amern der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal war zu einem Wohnungsbrand gerufen worden (Symbolbild). Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Schwalmtal Am Dienstagnachmittag wurde der Löschzug Amern der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an der Straße An St. Anton alarmiert. Vor Ort stellte sich raus: Viel Rauch um nichts.

In einem Einfamilienhaus an der Straße An St. Anton in Schwalmtal-Amern hat sich am Dienstag viel Rauch entwickelt. Dorthin wurde der Löschzug Amern der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal inklusive Drehleiterfahrzeug um 14.39 Uhr gerufen; er ging von einem Brand aus.

Wehr und Rettungsdienst waren mit 26 Kräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Laut Feuerwehr stellte sich heraus, dass es in einer Küche einen technischen Defekt gegeben hatte, der für den Rauch sorgte. Die Feuerwehr lüftete durch. Die Straße An St. Anton war für 30 Minuten gesperrt.

(busch-)