Feuer in Viersen : Feuerwehr rettet fünf Menschen aus brennendem Wohnhaus

Während der Löscharbeiten wurden Westring und Hochstraße in Viersen-Süchteln gesperrt. Foto: Stadt Viersen

Viersen Die Feuerwehr Viersen hat in der Nacht zu Mittwoch drei Kinder und zwei Erwachsene aus einem brennenden Wohnhaus an der Hochstraße in Viersen-Süchteln gerettet. Ersten Erkenntnissen zufolge entwickelte sich der Brand in der Waschküche im Erdgeschoss.

Die fünf Geretteten wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Feuerwehrmann, der zwei Kinder aus dem Brandhaus geholt hatte, kam vorsorglich ins Krankenhaus. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Während der Rettungsarbeiten wurden Westring und Hochstraße für den Verkehr gesperrt.

Gegen 1.40 Uhr war der Notruf in der Leitstelle eingegangen. „Ein Feuerwehrmann aus dem Löschzug Süchteln konnte bereits auf dem Weg zur Süchtelner Wache zwei Kinder aus dem Hausflur ins Freie bringen“, berichtet Stadtsprecher Frank Schliffke. „Allerdings waren noch drei weitere Personen im Haus — ein weiteres Kind und die Eltern.“

Die kurz darauf eintreffenden Wehrkräfte konzentrierten sich daher zunächst auf die Menschenrettung. Die sehr starke Rauchentwicklung aus dem Haus erschwerte die Arbeiten. Die Mutter und ein Kind wurden mit Hilfe einer Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss gerettet. Wenig später retteten die Einsatzkräfte auch den Vater. Er wurde aus einem Dachfenster ebenfalls per Drehleiter in Sicherheit gebracht.

Notärzte und Mitarbeiter des Rettungsdienstes versorgten die drei Kinder und die beiden Erwachsenen zunächst an der Einsatzstelle, anschließend wurden die Geretteten zu weiteren Untersuchungen insKrankenhaus gefahren. Auch der Feuerwehrmann, der die beiden Kinder aus dem Haus geholt hatte, wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. „Er konnte aber noch während des laufenden Einsatzes wieder an die Brandstelle zurückkehren“, so der Stadtsprecher.

Nachdem die Menschenrettung gegen 2 Uhr abgeschlossen war, bekämpfte die Wehr das Feuer. Der nach ersten Erkenntnissen in einer Waschküche im Erdgeschoss entstandene Brand hatte sich bereits bis ins erste Obergeschoss ausgeweitet. Um 2:24 Uhr meldeten die Einsatzkräfte: „Feuer aus.“ Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Löscharbeiten an die Polizeiübergeben. Diese ermittelt jetzt die Brandursache.

Im Einsatz waren 40 Feuerwehrkräfte und zwölf Mitglieder des Rettungsdienstes. Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Alarmiert waren zunächst die hauptamtliche Wache, der Rettungsdienst mit Notarzt, der Löschzug Süchteln mit der Löschgruppe Hagenbroich und die Einsatzleitwagen-Gruppe. Nachalarmiert wurden ein Notarzt und ein Rettungswagen aus Tönisvorst und ein Rettungswagen aus Willich sowie der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst.

(mrö)