Niederkrüchten : 72 Wehrleute löschen in Dam Wohnhausbrand

Das Feuer erfasste das gesamte Gebäude. Foto: Feuerwehr Niederkrüchten

Niederkrüchten (hb) Beim Brand eines Wohnhauses am Montag in Dam wird niemand verletzt. Um 6.50 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Niederkrüchten per Sirene zu einem Brand in den Ortsteil Dam alarmiert worden. Im Einsatz waren insgesamt 72 Kräfte aus allen drei Löschzügen sowie der Gerätewagen Atemschutz aus Dülken.

Die Firma Lynders wurde hinzugezogen, um schwer zugängliche Brandnester zu öffnen. Alles, was mit Löscharbeiten möglich war, um etwas zu retten, wurde eingesetzt, teilt die Feuerwehr mit. Es sei gelungen, ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern.

(hb)