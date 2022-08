Bei der Feuerwehr in Niederkrüchten-Elmpt : Löschzug ehrte verdiente Mitglieder

Niederkrüchten In den vergangenen beiden Jahren musste sich die Niederkrüchtener Feuerwehr pandemiebedingt auf ihre Einsätze konzentrieren. Jetzt hat sich der Löschzug Elmpt zu einem Kameradschaftsabend getroffen und Bilanz gezogen.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Marco Erkens und Martin Dohmen geehrt. Die Ehrung für 35 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr erhielten Peter Mevissen, der an diesem Tag nicht dabei sein konnte, und Löschzugführer Ridderbecks. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Hans-Theo Kaumanns, Günter Mevissen, Norbert Gisbertz und Werner Vogels geehrt. Gleichzeitig wurde an diesem Abend Günter Mevissen in die Ehrenabteilung überstellt. Er ist seit dem 7. Mai 1980 aktiv im Löschzug Elmpt. 2005 wurde er mit dem Feuerwehrehrenkreuz des Landes in Silber und 2015 mit dem goldenen Feuerwehrehrenkreuz des Landes ausgezeichnet. Mevissen hat in dieser Zeit nicht nur ungezählte Stunden im Übungs- und Einsatzdienst absolviert, sondern oft am Leistungsnachweis teilgenommen. Als einer von wenigen Wehrleuten in NRW kann er 35 Teilnahmen am Leistungsnachweis vorweisen und ist Träger des Feuerwehrleistungsabzeichens der Sonderstufe in Gold mit der Prägung 35.