Lauter Knall in der Nacht Feuerwehr löscht brennenden Bagger in Brüggen

Ein lauter Knall hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch viele Einwohner in Brüggen beunruhigt. Dahinter steckt ein Einsatz des Löschzugs Brüggen der Freiwilligen Feuerwehr. Er wurde am Dienstag, gegen 3.30 Uhr in Brüggen zu einem kleinen Fahrzeugbrand alarmiert: Ein Bagger brannte. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, brannte die Baumaschine bereits vollständig. Laut Feuerwehr schlugen die Flammen auf das angrenzende Gebäude über. Zwei Einsatztrupps löschten den Brand mit einem Stahlrohr, der dritte verhinderte, dass das Feuer weiter auf das angrenzende Gebäude übergriff. „Durch die enorme Hitze platzten während des Einsatzes die Reifen einer Achse mit einem lauten Knall“, teilt die Feuerwehr mit. Um den Brand vollständig zu löschen, überzogen die Feuerwehrleute den Bagger mit einem Schaumteppich. Nach rund drei Stunden konnten sie den Einsatz beenden.