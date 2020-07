Feuerwehreinsatz in Viersen : Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Viersen Am frühen Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr zur Straße Am Sandhof ausrücken. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen schon Flammen aus dem Dach eines Einfamilienhauses.

Gegen 5 Uhr am Donnerstag sind Feuerwehr und Polizei zur Straße Am Sandhof in Viersen gerufen worden. In dem Neubaugebiet brannte nach Polizeiangaben der Dachstuhl eines bezugsfertigen Einfamilienhauses.