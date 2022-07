Hundebesitzer sind besorgt : Feuerwehr kämpft gegen Blaualgen im Borner See

Die obere Wasserschicht wurde angesaugt, aufgewirbelt und wieder zurück in den See gesprüht. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Am Borner See gibt es Probleme mit Blaualgen. Deshalb war die Freiwillige Feuerwehr sieben Stunden im Einsatz. Warum manche Hundebesitzer besorgt sind.

Viele Hundebesitzer, die mit ihren Tieren am Samstag am Borner See ihre Runde drehten, haben sich um die Gesundheit ihrer Tiere gesorgt. Das berichtet Leon Römer vom Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung, der an diesem Tag wie bereits am Vortrag einen dortigen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Brüggen begleitete. Die Einsatzkräfte versuchten insgesamt sieben Stunden lang, die Verbreitung der potenziell gefährlichen Blaualgen mit Pumpe und Wasserwerfer einzudämmen.

„Viele Hundebesitzer haben uns am Samstag angesprochen, weil ihre Tiere mit dem belasteten Wasser in Kontakt gekommen sind oder davon getrunken haben“, berichtet Römer. Sie seien deshalb in Sorge um die Gesundheit ihrer Hunde gewesen. Römer riet ihnen, wie auch die Gemeindeverwaltung bereits am Freitag, ihre Tiere zu beobachten. Falls ungewöhnliche Symptome bei ihnen auftreten oder sie auffälliges Verhalten zeigen würden, sollten die Besitzer mit ihnen einen Tierarzt aufsuchen.

Am Freitag, 29. Juli, hatte die Gemeindeverwaltung Probleme mit Blaualgen am Borner See gemeldet und vom Bauhof Warnschilder aufstellen lassen. Bereits an Seen in der Nachbarstadt Nettetal gibt es mit diesen Cyanobakterien aktuell Probleme.

Die als Blaualgen bekannten Bakterien treten bei großer Hitze auf; Sauerstoffmangel in Gewässern begünstigt ihre Verbreitung. Das Problem: Sie können für Mensch und Tier wegen allergischer Reaktionen gefährlich werden. Möglich sind zum Beispiel Hautreizungen, Übelkeit, Fieber und Erbrechen. Für Tiere kann ein Kontakt mit dem belasteten Wasser unter Umständen sogar tödlich verlaufen. Hunde sollten deshalb aktuell nicht im Borner See schwimmen. Menschen ebenso wenig – zumal dort ein allgemeines Badeverbot besteht.

In Abstimmung mit dem Schwalmverband wird die Gemeindeverwaltung die Blaulagen-Problematik ab Montag nicht nur am bereits befallenen Borner See weiter im Blick behalten. Leon Römer zufolge seien außerdem weitere Kontrollen an Seen und Flüssen im Brüggener Gemeindegebiet geplant, um bei einem Cyanobakterienbefall rasch reagieren zu können.