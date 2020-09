Feuerwehr-Einsatz in Niederkrüchten : Strohmiete bei Elmpt in Flammen

Strohmiete bei Elmpt in Flammen

Feuerwehr-Einsatz in Niederkrüchten

Als die Feuerwehr eintraf, brannte eine etwa 30 Meter lange Heu- und Strohmiete in voller Länge. Foto: Feuerwehr

Niederkrüchten In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist eine Heu- und Strohmiete in Niederkrüchten abgebrannt. Der Feuerwehr half ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen, das Radlader und Trecker einsetzte.

In der Nacht zu Mittwoch, 2. September, ist auf einer Fläche zwischen der Straße In der Furt bei Niederkrüchten-Elmpt und der A 52 eine Heu- und Strohmiete abgebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Niederkrüchten wurde gegen 1.50 Uhr alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, sahen sie, dass eine knapp 30 Meter lange Heu- und Strohmiete komplett in Flammen stand.