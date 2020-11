Einsatz für die Feuerwehr : Wohnwagen in Brüggen brennt nach Explosion aus

Wohnwagen in Brüggen brennt nach Explosion aus

Der Wohnwagen brannte vollständig aus. Auch weitere Gebäude in der Nähe wurden beschädigt. Foto: Sroka, Birgit (bigi)

Brüggen Die Feuerwehr konnte den Brand auf einem Campingplatz im Ortsteil Genholt löschen. Zwei Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Nach einer Explosion auf einem Campingplatz im Brüggener Ortsteil Genholt ist am Montagabend ein Wohnwagen vollständig ausgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr Brüggen wurden die Löschzüge Brüggen und Bracht um 19.40 Uhr zu dem Brand in Genholt gerufen. Als die ersten Wehrleute eintrafen, stand der Wohnwagen schon komplett in Flammen.