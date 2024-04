Freiwillige Feuerwehr Brüggen Mehr Einsätze, weniger Einsatzkräfte

Die Mitgliedszahlen sind mit Stand Ende 2023 leicht rückläufig. Pollen ging nochmals auf den Wohnraummangel in Brüggen für junge Leute ein. „Weitere zwei junge Leute gehen in die Nachbarschaft, weil sie hier keinen Wohnraum finden“, beklagte der Wehrleiter. Dadurch werde die Belastung für jedes einzelne Mitglied höher. Pollen bat darum, auch mal „auf die Bremse“ zu treten. „Ich sehe euch lieber, wenn ihr strahlend zum Hobby Feuerwehr kommt. Es wird immer stressiger und manche Partnerin sagt dann vielleicht ‚dann zieh doch direkt in die Feuerwehr‘“, so Pollen, wenn die gemeinsame Zeit mit Partnern und Familie unter der ehrenamtlichen Tätigkeit leide. Weiterhin werden also Mitglieder gesucht.