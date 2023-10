Feuerwehr feiert Jubiläum Löschzug Brüggen seit knapp 130 Jahren einsatzbereit

Was genau da im April 1895 Feuer gefangen hatte, ist nicht näher bekannt. Aber es muss wohl ein größerer Brand gewesen sein, der dazu führte, dass sich in jenem Jahr am 28. April in Brüggen eine Feuerwehr gründete. 400 Mark steuerte die Gemeinde-Vertretung zur Gründung bei, 525 Mark kamen aus der Bürgerschaft als Spenden für den Start zusammen. Fünf Feuerversicherungen legten ebenfalls zusammen, sie steuerten insgesamt 475 Mark bei. In einer Zeitung war zu lesen, die „rege Betheiligung als active Mitglieder aus allen Berufsklassen“ lasse vermuten, dass „eine recht erfolgreiche Thätigkeit erwartet werden“ dürfe. Rund um die Uhr ist der Löschzug Brüggen seither für die Bevölkerung einsatzbereit. Weil dessen 125-jähriges Bestehen 2020 corona-bedingt nicht groß gefeiert werden konnte, wird das Jubiläumsfest nun am Samstag, 14. Oktober, nachgeholt. Darüber hinaus feiert die Jugendfeuerwehr drei Jahre verzögert ihr 30-jähriges Bestehen nach.