Rettungseinsatz in Brüggen : Borner Mühle: Gebäude in Flammen

Borner Mühle: Gebäude in Flammen

Rettungseinsatz in Brüggen

Brüggen Zwei Monteure wurden bei dem Brand am Donnerstag schwer verletzt.

Bei einem Brand in einem Nebengebäude der Borner Mühle sind zwei Männer am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Einer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Duisburg geflogen, der andere wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.