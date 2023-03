Feuer in Viersen Mülltonnen-Brand an Grundschule

Viersen · Bisher unbekannte Täter haben am Montag, 27. März, Brände in zwei Mülleimern an einer Grundschule an der Dammstraße in Viersen-Dülken verursacht. Nach Polizeiangaben hatte ein Zeuge gegen 16.10 Uhr das Feuer entdeckt.

28.03.2023, 11:25 Uhr

Die Polizei schließt eine Selbstentzündung aus. Foto: dpa/Friso Gentsch

Durch das Feuer sei ein Gebäudeschaden gestanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand werde eine Selbstentzündung ausgeschlossen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02162 3770.

(naf)