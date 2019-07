Einsatz in Viersen-Dülken : Feuerwehr löscht Brand in Industriegebiet

Feuerwehr löscht Brand in Industriegebiet

Einsatz in Viersen-Dülken

In einer Maschinenhalle an der Textilstraße hat es gebrannt. Die Ursache ist noch nicht ermittelt. Foto: Grotjans. Foto: Daniel Grotjans

Die Einsatzkräfte mussten am Montagmorgen nach Viersen-Mackenstein ausrücken. Knapp 60 Feuerwehrleute waren vor Ort.

In einer Maschinenhalle eines kunststoffverarbeitenden Betriebs in Viersen-Mackenstein hat es am Montag gebrannt. „Beim Eintreffen der Feuerwehr zeigten sich starke Rauchentwicklung und einzelne Flammen aus der Lüftungsanlage“, berichtete Stadtsprecher Frank Schliffke. Nach rund einer halben Stunde sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, Personen seien nicht verletzt worden.