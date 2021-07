Feuer in LVR-Klinik Viersen : Sirenenalarm schreckt Viersen auf

Ein Patient der forensischen Psychiatrie hatte in seinem Zimmer Handtücher und Papier entzündet. Foto: dpa/Marcel Kusch

Viersen Wegen eines gemeldeten Brandes in der LVR-Klinik Viersen-Süchteln hat die Feuerwehr am späten Dienstagabend Vollalarm ausgelöst – in der ganzen Stadt heulten die Sirenen, fuhren Einsatzkräfte aus allen Ortsteilen zum Brandort.

In der forensischen Psychiatrie hatte ein Patient gegen 23 Uhr in seinem Zimmer Papier und Handtücher entzündet. Die Feuerwehr löschte den Zimmerbrand mit einer Kübelspritze, niemand wurde verletzt. „Gründe für die Brandlegung sind bislang nicht bekannt“, sagte Dirk Kamps, Sprecher der LVR-Klinik Viersen. „Die Station ist weiterhin ohne Einschränkungen nutzbar.“

(mrö)