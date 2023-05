Größeres Feuer im Wald verhindert Brand in Viersener Kleingartenverein

(busch-) Ein Sammelplatz für Grünabfälle am Gelände eines Kleingartenvereins an der Gerberstraße ist Ziel von Brandstiftern geworden. In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte ein Passant gegen 2 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert; ihm war der Feuerschein aufgefallen. Die Gefahr: Nur fünf Meter von der Sammelstelle entfernt beginnt der Wald. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise. Kontakt unter: Ruf 02162 3770.