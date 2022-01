Brand in Viersen : Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Dornbusch

Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Dornbusch

Brand in Viersen

Viersen Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drohte das Feuer bereits auf Nachbargebäude des Anbaus überzugreifen. Nach rund 90 Minuten war der Brand gelöscht.

Einsatzkräfte der Viersener Feuerwehr haben am Donnerstagabend in Viersen-Dornbusch einen Brand in einem etwa fünf Mal fünf Meter großen Anbau eines Hauses gelöscht. „Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Haus bereits verlassen und wurden vom Rettungsdienst untersucht“, berichtete eine Stadt-Sprecherin. „Es gab keine Verletzten.“