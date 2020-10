Festnahme in Viersen : Viersener gesteht Raub auf Tankstelle

Die Polizei nahm den Mann am Freitag fest (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Der 28-Jährige ist seit Samstag in Haft. Er soll am 9. September mit einem Baseballschläger die Kassiererin an einer Tankstelle eingeschüchtert, Zigaretten und Alkohol gestohlen haben. Laut Polizei soll der Mann auch andere Straftaten in Viersen begangen haben.

Die Polizei hat einen 28-jährigen Viersener festgenommen, der unter anderem Anfang September eine Tankstelle an einem Supermarkt in Viersen überfallen haben soll. Seit dem Wochenende sitze der Mann in einer Justizvollzugsanstalt und warte dort auf verschiedene Gerichtsverfahren, teilte eine Sprecherin der Polizei jetzt mit.

Der Viersener soll nach Polizeiangaben am 9. September gegen 21.30 Uhr die Tankstelle an der Kanalstraße betreten haben. Unter Vorhalt eines mitgebrachten Baseballschlägers soll er die Kassiererin eingeschüchtert, Zigarettenpackungen und Alkoholika zusammengerafft haben, bevor er unerkannt auf einem Fahrrad flüchtete. „Im Zuge der weiteren Ermittlungen gelangte die Suche nach dem Verdächtigen auch zur Bundespolizei“, berichtet die Polizeisprecherin. „Hier erinnerte sich ein Streifenteam an die Überprüfung eines Verdächtigen im Viersener Bahnhof am Tatabend.“ Der Tatverdächtige habe dadurch identifiziert werden können.

Als Ermittler der Polizei die Wohnung des 28-Jährigen durchsuchten, fanden sie die Tatkleidung – der Viersener war nicht zu Hause. Er wurde dann aber bei einem anderen Polizeieinsatz am vergangenen Freitag in Viersen festgenommen – weil gegen ihn ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag, erläutert die Polizeisprecherin. „In seiner Vernehmung war der polizeibekannte Mann geständig.“

Er habe auch Angaben zu einem von ihm in Viersen begangenen Fahrraddiebstahl und einer Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte in Viersen gemacht, berichtet die Polizeisprecherin. Der Mann sei alkohol- und drogenabhängig.

(naf)