Ladendiebstahl in Viersen : Untersuchungshaft nach Ladendiebstahl

Viersen Einer der beiden Täter war wegen ähnlicher Delikte bereits verurteilt worden.

Mitarbeiter eines Supermarktes an der Lütticher Straße in Viersen haben am Dienstag gegen 18 Uhr zwei Ladendiebe gestellt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beobachteten die Angestellten die 43 und 28 Jahre alten Täter beim Diebstahl, einer der Mitarbeiter sprach sie dann an, nachdem sie ohne zu bezahlen die Kassen passiert hatten. Der 28-jährige Dieb schlug nach ihm und flüchtete mit der Beute. Mit Hilfe eines weiteren Mitarbeiters gelang es schließlich, beide Ladendiebe zu stellen. Die alarmierten Polizisten nahmen beide Tatverdächtige fest.