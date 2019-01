Festival : „Süchteln brennt“ sogar unter Wasser

Im Mittelpunkt der Band Flooot aus Göttingen steht ein junges Bläser-Trio, das seine Lieder mit gerappten Geschichten und dreistimmigem Gesang garniert. Foto: Band

Süchteln Drei frische und eine gebrauchte Band spielen am 19. Januar im Josefshaus — die Tequilla and the Sunrise Gang sind nach 2018 zum zweiten Mal dabei. Die Festival-Macher freuen sich auf einen erneut rockigen Neujahrsempfang.

Von Nadine Fischer

Zwei Stunden lang waren Markus Heines und zwei Helfer am Donnerstag mit dem Transporter unterwegs. Sie stoppten an verschiedenen markanten Stellen im Ort, hissten insgesamt sieben Nylon-Fahnen. Damit es auch ja nicht zu übersehen ist: „Süchteln brennt“ läutet am Samstag, 19. Januar, 19 Uhr, die nächste Runde ein. Zum 23. Mal organisieren Heines und seine knapp 25 Mitstreiter das Festival im Josefshaus, oder wie sie es nennen: „inoffizieller Rock-’n’-Roll-Neujahrsempfang“.

Mit einer „Idee oder Vision“ eines Indoor-Festivals seien sie 1997 angetreten, erzählen die Organisatoren. „Mittlerweile ist das wie ein Familientreffen, bei dem man Musik hören, Bier trinken, aber auch neue Leute kennenlernen kann“, sagt Heines. Längst sei „Süchteln brennt“ am gesamten Niederrhein bekannt und beliebt, nicht zuletzt wegen der präsentierten musikalischen Vielfalt.

Das Festival sei in den vergangenen Jahren stets ausverkauft gewesen, „der Vorverkauf läuft wie immer gut“, sagt Heines. Wer sich also Tickets sichern möchte, sollte nicht mehr allzu lange zögern.

Die sechsköpfigen Tourette’s aus Mönchengladbach gelten als Melodic-Crossover-Punk-Band. Foto: Band

Die Organisatoren setzen auch 2019 auf einen Mix aus regionalen und überregionalen Bands. Wie im vergangenen Jahr sollen vier Gruppen dafür sorgen, „dass in ,Sötele’ auch wirklich die Hütte brennt“:

Tequilla and the Sunrise Gang aus Kiel wollen wieder den kalifornischen Sommer ins Josefshaus holen. Foto: Erik Schlicksbier

Tourette’s Die Band aus Mönchengladbach ist bekannt für Lieder im melodischen Punk-Rock-Stil. Außerdem haben die Musiker Crossover-Songs im Repertoire, deren Stil an die 90er-Jahre erinnert. Rapper Ralle Jay, auch bekannt als Ratte Jay, unterstützt die Tourette’s bei diesen Stücken. Die Band wurde 1997 gegründet, veröffentlichte einige CDs und spielte deutschlandweit Konzerte. 2007 löste sie sich auf, 2017 dachten sich die Musiker: „Kommt, wir machen weiter.“ Nach einer EP 2018 soll 2019 ein Album folgen.

Tequilla and the Sunrise Gang sind zurück: Nach 2018 wollen die Nordlichter auch 2019 wieder dafür sorgen, dass sich ihr Publikum im Josefshaus in Süchteln fühlt, als würde es einen Sommerabend an der Westküste der USA verbringen. Mit Gitarren und jeder Menge Gebläse ist die Ska- und Reggae-Band aus Kiel seit 16 Jahren live bestens erprobt. Markus Heines lobt: „Die Band war 2018 super, sie ist sehr gut beim Publikum angekommen.“ Als er die Kieler im Sommer beim Festival „Eier mit Speck“ auf dem Hohen Busch wieder traf, „haben wir schon darüber gequatscht, ob sie 2019 wieder dabei sein wollen“. Fürs „Süchteln brennt“-Publikum gilt also wieder: Hawaii-Hemd an und mittanzen.

Die Musiker von Mosquito Punch stammen aus Niederkrüchten und dem Umland. Sie vereinen Einflüsse aus verschiedenen Genres. Foto: Band

Flooot Im Mittelpunkt steht ein junges Bläser-Trio, das seine Lieder mit gerappten Geschichten oder dreistimmigem Gesang ausschmückt. Für den unverwechselbaren Charme der Formation sollen Trompete, Posaune, der Stilmix aus Hip-Hop, Ragga, Pop und anderen tanzbaren Genres sorgen. 2012 wurde Flooot im „Local Heroes Bandwettbewerb“ zur besten Newocomer-Band Niedersachsens gekürt, tritt deutschlandweit bei Festivals auf, gibt Konzerte. Mit einer unvergesslichen Show und einer guten Priese Selbstironie wollen die insgesamt sechs Musiker ein komplett neues Live-Gefühl auf die Bühne bringen. „Süchteln freut sich auf Blech-Blas-Rap und jede Menge Spielfreude“, sagt Heines.

Mosquito Punch Vier Künstler mit verschiedenen musikalischen Wurzeln komponieren gemeinsam Lieder, mit denen sie das Rockgenre aufmischen wollen – das ist Mosquito Punch. Die vier Mitglieder stammen aus Niederkrüchten und dem Umland, sie vereinen Einflüsse von Blues, Rock, Classic Rock und Progressive. „Die Musiker sind schon seit vielen Jahren in der Szene aktiv“, wissen die Veranstalter von Süchteln brennt. „Da sich die Band immer wieder neu erfindet, ist garantiert, dass das Programm nie langweilig wird.“ Tanzbare Riffs, verstörende psychedelische Parts, herausragender Gesang und bluesige Bassläufe sollen bei ihren Live-Auftritten dafür sorgen, dass „kein Stein auf dem anderen bleibt“.