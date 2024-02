Festival in Viersen Nach Absage von „Da ist was im Busch“: CDU hält an Sommerbühne fest

Sartingen dazu: „Nun will die FDP aufgrund gestiegener Veranstaltungskosten gleich das Handtuch werfen und das eigentlich erfolgreiche Konzept und Nachfolge des allseits beliebten ,Eier mit Speck“-Festivals schon bei der Geburt sterben lassen? Zur kulturellen Vielfalt gehört dazu, dass die Stadt nicht nur auf einen Kulturhöhepunkt wie das Jazzfestival setzt, sondern ein breites Angebot für möglichst viele Menschen in unserer Stadt schafft.“ CDU-Ratsherr Jürgen Kalina ist überzeugt, dass es trotz der engen Haushaltslage gelingen werde, sich im kulturellen Angebot weiterzuentwickeln und den Wünschen der Bürger zu entsprechen. Kalina: „Eine jährliche Ausrichtung beider Veranstaltungen ist finanziell nicht stemmbar. Daher der Gedanke einer zukünftig biennalen Ausrichtung in einem festen, gedeckelten Etatrahmen, der finanziell die Stadt nicht überfordert und beiden Veranstaltungen gerecht wird.“ Das wird auch von der SPD so gesehen; im Stadtrat haben beide Parteien die Mehrheit.