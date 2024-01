Hör-Abend in der Festhalle Viersen Warum man beim Spiegelputzen Arvo Pärt hören sollte

„Eine kleine Putzmusik“ hatte Wolfram Goertz seinen jüngsten Hör-Abend benannt, den er bereits zweimal sehr erfolgreich beim Düsseldorf-Festival im vergangenen Herbst gehalten hatte. Er gab darin teils Einblicke in den Putzalltag in der heimischen Wohnung in Mönchengladbach, schweifte aber auch in andere Bereiche ab.