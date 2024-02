Festhalle Viersen Gelungene Symbiose von Musik und Streetdance

Mit einem wilden Tanz und kleinen Vivaldi-Versatzstücken als Grundlage für improvisatorisch angelegte Choreografien ging es im Herbst weiter. Visuell wurde auf die Geschichte des Hip-Hop in energisch getanzten Straßenszenen eingegangen. Zur Popballade „Takes a lot to know“ von Damien Rice wurde von einem Tanzpaar das Thema Liebe mit all seinen möglichen Widersprüchen und Gefühlsausbrüchen intensiv ästhetisiert. Der Winter kam mit kalten Farben und endete in einem Finale furioso, welches die Virtuosität der Tänzerinnen und Tänzer mit ihrer unglaublichen Energie und Freude noch mal zelebrierte: Großartiger Abend in der Festhalle mit nicht enden wollenden Standing Ovations, die das Tanzensemble sichtlich berührten.