Musical in Viersen: Der unsterbliche Falco

Viersen Ein Musical bringt das Leben des österreichischen Künstlers auf die Bühne – ein Leben mit extremen Höhen und Tiefen, durchzogen mit Exzessen aller Art. Der Andrang in der Festhalle war groß.

Der österreichische Ausnahmemusiker Falco war immer präsent auf der Bühne der Festhalle in Viersen. Mit Filmeinspielungen seiner Auftritte und Interviews, mit Videoclips. Ein raffiniertes Bühnenbild, das die große Bühne der Festhalle teilte, machte es möglich, dass die Einspieler auf der hinteren Wand mal als großes Bild, mal als altmodisches Fernsehgerät zu sehen waren. Der Vorhang schloss und öffnete sich in der Mitte und bot viele Möglichkeiten der Inszenierung.

„Unsterblich bin ich erst, wenn ich tot bin.“ Sein – bislang unsterblicher – Ruhm gibt Falco Recht. Nicht nur war er ausgesprochen beliebt und verkauften sich seine Platten zu Lebzeiten massenhaft, auch noch 21 Jahre nach seinem Tod identifizieren sich viele Menschen mit ihm und seinen Songs. Und hätte es in der Festhalle noch weitere Plätze gegeben, so wären auch die noch besetzt worden. So groß war der Andrang zum Musical „Falco“, das am Dienstagabend in der Festhalle gezeigt wurde.