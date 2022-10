Auszeichnung in Viersen : Festausschuss verleiht goldenen Weberorden

Süchteln Hans Mair ist neuer Träger des goldenen Weberordens. Der Festausschuss Süchtelner Karneval zeichnete den 81-Jährigen, der sich für den Fußball beim ASV Süchteln besonders engagiert, aus.

Rattay lernte Mair bereits als Jugendtrainer und später als Trainer der ersten Fußballmannschaft des ASV Süchteln kennen. Der letzte Ordensträger Erich Van Vlodrop hielt auf Mair die Laudatio: „Die entscheidenden Verdienste beziehen sich bei ihm auf soziales und gesellschaftliches Engagement durch langjährige ehrenamtliche Aktivität beim ASV.“ Auf die Frage von Van Vlodrop an ihn, er habe Süchteln doch wohl nicht wegen der Schönheit des Ortes als dauerhaften Wohnsitz auserkoren, sagte Mair spontan: „Doch, weil Süchteln mir und meiner Familie so gut gefiel.“

Seine Ehefrau Renate lernte ihn über den Urlaub in Tirol kennen. Er machte in Essen an der Ingenieurschule eine Ausbildung zum Maschinenbau-Techniker. Der 23-jährige Hans Mair heiratete 1964 seine Renate. Ihre drei Kinder widmeten sich alle dem Ballsport: Christina dem Handball, Thomas und Andreas dem Fußball. Mit Freude sahen die Großeltern fünf Enkelkinder heranwachsen.

Seit etwa 30 Jahren ist der neue Träger des goldenen Weberordens eine der tragenden Säulen der Fußball-Abteilung. Er stellt ein Musterbeispiel an Kontinuität dar. 2005 rückte Mair in den Vorstand der Fußballabteilung. Bis heute hat er die Position des Geschäftsführers inne. In den 17 Jahren, in denen er dieses Amt bekleidet, hat er es zurzeit mit dem sechsten Abteilungsleiter zu tun.