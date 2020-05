Karneval Viersen : Der Karneval ist abgesagt

Viersen Der Festausschuss Viersener Karneval hat wegen der Corona-Krise seine Veranstaltungen bis Ende 2020 abgesagt. Ein neues Prinzenpaar soll es nicht geben. Das übriggebliebene Wurfmaterial soll noch verteilt werden.

Mehrere Stunden habe der Vorstand am Montagabend zusammengesessen und beratschlagt, berichtet Frank Schiffers, Senatspräsident des Festausschuss Viersener Karneval. Am Dienstagnachmittag gab der Vorstand dann offiziell in einer Mitteilung bekannt: „Aufgrund der Pandemie und der nicht abzuschätzenden Folgen und Bestimmungen, sagen wir, in Abstimmung mit der Stadt Viersen, alle Veranstaltungen des Kalenderjahres 2020 vorsorglich ab.“ Damit fallen der Karnevalsauftakt am 11. November und die Proklamation am 13. November aus. Möglicherweise werde der Festausschuss eine Online-Lösung präsentieren können, darüber werde die Öffentlichkeit rechtzeitig informiert. „Weiterhin werden wir in der kommenden Session kein neues Prinzenpaar proklamieren.“