Corona in Viersen : Ferienspielaktion soll erweitert werden

Die traditionelle Ferienspielaktion – unser Foto entstand in Dülken – soll durch eine Sommerakademie für Kinder unter sechs Jahren ergänzt werden. Anbieter von Musik, Kultur, Freizeit, Sport und Handwerk können dabei mitwirken, ebenso wie Vereine. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Wegen der Corona-Pandemie sollen in den Sommerferien deutlich mehr Kinder betreut werden als in den Vorjahren. Am Dienstag entscheidet der Jugendhilfeausschuss über die Idee, eine Sommerferienakademie für Mädchen und Jungen im Kita-Alter anzubieten.

Es war, wie das Autokino am Hohen Busch und die Gratis-Erweiterung der Außengastronomie, einer der 13 Punkte, die die CDU Viersen als Maßnahmen vorschlug, um die Auswirkungen der Corona-Krise vor Ort abzufedern: eine Ausweitung der Ferienbetreuung für Kinder. Mit dem Vorschlag marschierten die Christdemokraten im Stadthaus durch weit geöffnete Türen, denn im Jugendamt gab es ebenfalls Überlegungen, die Betreuung während der Sommerferien auszubauen. „Es geht uns darum, auch den Kindern etwas zu bieten, die jetzt zu Hause bleiben müssen, weil die Eltern in Kurzarbeit sind und nicht so viel Geld in der Kasse ist“, erklärt Thomas Gütgens. Der CDU-Ratsherr ist Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses und hat die Idee mit ersonnen. Das erweiterte Angebot helfe aber auch den Eltern, die ihren Urlaubsanspruch in den vergangenen Wochen bereits aufgebraucht haben, weil sie ihr Kind zu Hause betreuen mussten, ergänzt die zuständige Beigeordnete Çigdem Bern.

Am Dienstagabend steht die Entscheidung über das erweiterte Sommerferienprogramm auf der Tagesordnung des Jugendhilfeausschusses (Festhalle am Hermann-Hülser-Platz, Beginn 18 Uhr, die Sitzung ist öffentlich. Zuhörer sind willkommen.)

Das ist in den Ferien konkret geplant: Die traditionelle Ferienspielaktion des Jugendamtes in Kooperation mit den Jugendfreizeiteinrichtungen und verschiedenen Vereinen und Jugendorganisationen für alle Kinder ab sechs Jahre soll ausgeweitet werden – durch Angebote in kleineren Gruppen an unterschiedlichen Standorten.

Neu geplant ist eine Sommerferienakademie in den ersten drei Ferienwochen. Vom 29. Juni bis 17. Juli sollen montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr Kinder unter sechs Jahren dort betreut werden. „Im Sinne von ,50 Jahre Viersen’ werden 50 Angebote für fünf Tage in den ersten drei Sommerferienwochen gesucht“, erklärt Bern. „Bei einer Gruppengröße von fünf Kindern können so 250 Plätze angeboten werden.“ Angeboten werden sollen die 50 Angebote nicht von städtischen Kräften, sondern von externen Anbietern. Das Jugendamt ruft lokale gewerbliche Anbieter von Musik, Kultur, Freizeit, Sport und Handwerk sowie Vereine und Verbände dazu auf, sich mit Angeboten an der Sommerferienakademie zu beteiligen. „Wir setzen auf die Mitwirkung der lokalen Akteure“, sagt Bern. Sie ist sich mit Gütgens einig: „Mit der Einbindung der verschiedenen lokalen Akteure in die Planung der Sommerferienaktionen können wir zur Stärkung der ortsansässigen Vereine und Wirtschaft beitragen.“ Der CDU-Ratsherr ergänzt: „15.000 Euro haben wir für das Ganze zusätzlich eingeplant. Ich sehe das als Chance für die Vereine und andere Anbieter.“

Fünf Euro soll die Teilnahme pro Tag und Kind maximal kosten; die Anmeldung erfolgt wochenweise. Ein Wechsel innerhalb einer Woche von einem Angebot zu einem anderen ist nicht möglich, um Gruppenmischungen zu vermeiden.