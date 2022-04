Fereinaktion in Viersen : Ferienspaß im Alo mit Hasen, Batik und Glitzerschleim

Dülken „Endlich Frühling“ heißt es seit Beginn der Osterferien in dem Dülkener Kinder- und Jugendzentrum der Gemeinde St. Cornelius und Peter.

In Sachen Kreativität haben sich die Alo-Leiterin und ihr Team wieder jede Menge einfallen lassen. „Endlich Frühling“ heißt es in den Osterferien in dem Dülkener Kinder- und Jugendzentrum der Gemeinde St. Cornelius und Peter. Pro Woche sind je 60 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, aufgeteilt auf je drei Gruppen, am Start. 15 Betreuer sowie neun junge Helfer begleiten sie bei Bastel- und Spielspaß. „Es gibt dabei Dinge, die dürfen einfach nicht fehlen“, sagt Passon. Dazu gehören das Batiken und die Herstellung des Glitzerschleims nach spezieller Alo-Rezeptur.

Lilly hat so gerade aus Rasierschaum, Natron, Kontaktlinsenflüssigkeit, Bastelkleber, Farbe und Glitzer ihre lila Variante hergestellt. Julia ist indes voll im Batikfieber. „Das habe ich schon so oft gemacht, aber mir macht es immer wieder Spaß, weil es jedes Mal anders wird“, sagt die Zehnjährige. Maya ist mit dem Herstellen einer Frühlingskarte in Pink beschäftigt. Ob Blumentopf bemalen und einsäen, der Bau eines Mini-Treibhauses oder die Herstellung eines Wickelschafes aus Wolle – Langeweile ist ein Fremdwort. In den Sommerferien steht die nächste Ferienspielaktion an, Anmeldungen sind ab sofort im Alo per Telefon oder E-Mail möglich.