Ausflugstipps im Kreis Viersen Schwimmen und schwitzen in der Willicher „Bütt“

Das Schwimmbad „De Bütt“ hat verschiedene Innen- und Außenbecken, Whirlpools und Saunen. Außerdem gibt es eine 60 Meter lange Röhrenrutsche, die sich in Kurven durch den Außenbereich windet und in einem separaten Landebecken in der Schwimmhalle endet. Im Sportbecken gibt es ein Ein-Meter-Brett und einen drei Meter hohen Sprungturm. Im 30 Grad warmen Freizeitbecken kann man mithilfe von Massage-Düsen, Schwalldusche, Whirl-Liegen, Strömungskanal und Bodensprudler sowie in den beiden Whirlpools entspannen.