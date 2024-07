Für die Sommerferien Ausflugstipp – Paddeltour auf der Niers

Während der Fahrt kann man immer wieder anhalten, an der Paddeltankstelle anlegen, ein Picknick machen oder Grillen. Beim Paddeln ist Teamgeist gefragt. Zu sehen sind viel Landschaft, eine Burgruine in Wachtendonk und ein altes Kloster. An- und Abtransport von Booten und Ausrüstung sowie eine Einweisung in die Paddeltechnik sind inklusive. Als besonderen Service organisiert der Veranstalter kostenlos den Transport eigener oder geliehener Fahrräder zum Zielort. Auf Wunsch kann auch eine Rückfahrt organisiert werden.