Ausflugstipps im Kreis Viersen Labyrinth führt direkt zu Viersens Mitte

Ein Abstecher zum Labyrinth weckt mythische Empfindungen. In einem Ohr noch den Verkehr der Straße, rauschen im anderen Blätter und Äste. Im Schatten der Bäume fallen einem die antiken Sagen ein: Hausten dort nicht Nymphen? Auch wenn das Labyrinth in Viersen mit sieben Rundgängen nach kretischem Vorbild angelegt ist, ist Furcht vor einem menschenfressenden Minotaurus unbegründet. Jeder, der den Eingang nimmt, landet auch ohne roten Faden im Zentrum. Einfach von der Neugier anstecken lassen ("Was mag wohl hinter der nächsten Ecke sein?") und den Windungen folgen.