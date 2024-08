Ausflugstipps im Kreis Viersen St. Peter – eine sagenumwobene Kapelle

Um 1200 verlor St. Peter seine Bedeutung als Pfarrkirche. Denn die Siedlung der Kempener befand sich dort, wo heute das Stadtinnere innerhalb der Wälle ist. Der Weg hinaus nach St. Peter war gerade in der kalten Jahreszeit beschwerlich, denn die Wege waren natürlich noch nicht so bequem wie heute zu begehen. In Zeiten von Kriegen konnte der Weg sogar gefährlich werden. Aber bis heute verweist das Kempener Wappen mit den zwei Schlüsseln auf St. Peter als Symbol der ersten Pfarrkirche.