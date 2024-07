Ausflugtipps im Kreis Viersen Hausbrauerei Schmitz-Mönk bietet selbst gebrautes Bier

Oben in der Gaststube können Gäste gutbürgerliche Gerichte bestellen, im Keller wird gebraut. Die Hausbrauerei Schmitz-Mönk in Willich-Anrath bietet vier Sorten Bier: Mönk Alt, Mönk Weizen, Mönk Kellerbier und zweimal im Jahr das Starkbier Mönk Bock. Die Brauerei wird heute in der fünften Generation geführt.