Tierschutz im Kreis Viersen : „Fell & Federn“ darf wieder helfen – theoretisch

Kreis Viersen Der Kreis Viersen hat ein Vierteljahr nach der Hausdurchsuchung das Verfahren gegen die ehrenamtliche Wildtierhilfe „Fell & Federn“ eingestellt. Warum Anna Pilz und ihr Team dennoch den Tieren aktuell nicht helfen dürfen.

Der Kreis Viersen hat das Verfahren gegen die ehrenamtliche Wildtierorganisation „Fell und Federn“ eingestellt. Die beim Kreis angesiedelte Untere Naturschutzbehörde hatte nach einer Strafanzeige wegen „unerlaubter Aufnahme von Wildtieren“ gegen die Tierschutzordganisation ermittelt und im März eine Hausdurchsuchung bei dem in Nettetal ansässigen Verein durchgeführt. Anna Pilz, die dort verletzte Wildtiere aufpäppelt, durfte in der Folge keine Wildtiere mehr aufnehmen. Wer ein verletztes Wildtier findet, muss sich seitdem an die Feuerwehr wenden. An dieser Regelung gab es scharfe Kritik, unter anderem vom Bund für Umwelt und Naturschutz Kreis Viersen. Vorwurf: Der Kreis kriminalisiere ehrenamtliche Helfer, den verletzten Tieren würde nicht geholfen, sie würden – wie beispielsweise eine verletzte Graugans – erschossen.

„Wer Tiere in einem Tierheim oder in einer ähnlichen Einrichtung halten will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde“, heißt es in Paragarf 11 des Tierschutzgesetzes. Die Erlaubnis erteilt der Kreis Viersen nur, wenn ein Sachkundehinweis erbracht wird.

„Die Weiterführung der ehrenamtlichen Wildtierhilfe ist damit leider noch nicht sichergestellt“, bedauert Jens-Christian Winkler, grünes Kreistagsmitglied und Vorsitzender des Ausschusses für Verbraucherschutz. Während Mönchengladbach oder der benachbarte Kreis Heinsberg praktizierte Wildtierhilfe ganz einfach möglich machten und auf hohe, bürokratische Hürden verzichteten, mache der Kreis Viersen es schwer, sich ehrenamtlich in der Wildtierhilfe zu engagieren, bedauert Winkler. „Aktuell gibt es durch die Entscheidungen des Veterinäramtes und der Unteren Naturschutzbehörde große Lücken bei uns im Kreis in diesem Bereich des Tierschutzes. Seit der Schließung der Wildtierhilfe Nettetal gibt es so gut wie keine Alternativen.“ Auch die SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Eva Pascher-Bellmanns sieht keinen wirklichen Fortschritt in Sachen Wildtierwohl. „Denn nach wie vor gibt es keinen Ansprechpartner im Kreis Viersen für verletzte Wildtiere – und wie lange dieser Zustand anhält ist ungewiss.“ Der BUND spricht von einer „erneuten Hinhaltetechnik“ des Kreises und fragt, was mit anderen ehrenamtlichen Helfern ist, die sich ebenfalls im Wildtierbereich einbringen. Müssen sie alle nun eine Sachkundeprüfung ablegen, um in den Einsatz gehen zu dürfen? Antwort des Kreises: „Wer Wildtiere aufnehmen will, muss einen Sachkundenachweis zum Betreiben einer Auffangstation erbringen und die Tiere tierschutzkonform unterbringen.“ Jürgen Heinen sieht das kritisch: „Zuviel Paragraphenliebe steht hier dem so notwendigen wie dankenswerten Engagement der Menschen entgegen.“ Die Leidtragenden seien am Ende die Tiere. „Und das kann nicht im Sinne des Tier- und Naturschutzes sein.“