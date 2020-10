Einkaufen in Viersen : Feierabendmarkt in Süchteln kommt gut an

Auf dem Feierabendmarkt in Süchteln konnten die Besucher am Donnerstag von 17 bis 21 Uhr einkaufen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Süchteln Einmal die Woche an Ständen auf dem Lindenplatz und in den Läden in Süchtelns Innenstadt bis 21 Uhr einkaufen: Händler und Besucher würden das begrüßen.

Viele Menschen hat der Feierabendmarkt auf dem Lindenplatz in Süchteln am Donnerstag angelockt. Die Besucher konnten von 17 bis 21 Uhr an den Ständen vorbei schlendern und in den nahegelegenen Geschäften stöbern.

Ein Late-Night-Shopping hat es in Süchteln bereits gegeben, der Feierabendmarkt war nun neu. Die Stadt Viersen organisierte ihn in Zusammenarbeit mit dem Werbering Viersen aktiv. Klaus Stevens von „Bauer Thees“ würde sich über eine Wiederholung freuen: „Ich muss sagen, dass ich das wirklich als Chance für Süchteln sehe“, sagte er. Stevens würde dann wie gewohnt die regionalen und saisonale Produkte aus eigenem Anbau anbieten. Ein Feierabendmarkt sei ein gutes Konzept, um Berufstätige an den Markthandel heranzuführen und somit eine nachhaltige positive Entwicklung einzuleiten, sagte er.

Zuspruch gab es auch von Jennifer Hauptmann. Die 42-Jährige hat am Donnerstag ihre Weinboutique in der Süchtelner Innenstadt eröffnet. „Es war ein glücklicher Zufall, dass ich mein Geschäft am ersten Feierabendmarkt eröffnet habe“, sagte die neue Ladenbesitzerin. Sie würde sich ebenfalls über weitere Feierabendmärkte freuen. Begeistert ist auch Antiquar Leo Bosten. So einen Markt sieht er als die Rettung seiner Existenz: „Seit Beginn der Pandemie wurden alle Büchermärkte gestrichen und viele von uns kämpfen um Kunden“.

Die dreiköpfige Familie Jalden besuchte aus Neugier den Feierabendmarkt: „Wir mussten lange im Homeoffice arbeiten und haben uns ein Abendessen an einem der Imbiss-Stände gegönnt“, sagte Melanie Jalden. Die Familie wohnt nur wenige Meter entfernt, den wöchentlichen Wochenmarkt kann die Mutter aus zeitlichen Gründen nicht besuchen, doch zukünftig würde sie gerne donnerstagabends einkaufen gehen und die lokalen Händler unterstützen.