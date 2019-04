FDP zum Haushalt Viersen : "Wir stimmen dem Diktat der Steuererhöhungen nicht zu"

Stefan Feiter, FDP-Fraktionsvorsitzender. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Unsere Redaktion dokumentiert die Haushaltsrede der FDP, gehalten vom Fraktionsvorsitzenden Stefan Feiter.

Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren,

jetzt wird das passieren, gegen das wir seit Jahren, seit über einem Jahrzehnt kämpfen:

Steuererhöhungen!

Die Mehrheit im Rat von CDU und SPD und evtl. weiteren Unterstützer*innen werden gleich die Hebesatzsatzung mit Steuererhöhungen für das Haushaltsjahr 2019 beschließen.

Warum haben wir den Haushaltsbeschluss im Dezember auf heute verschoben? Die guten Argumente, die zu dem Verschieben des Beschlusses auf den heutigen Tag führten und die auch von der CDU getragen wurden, wurden zuletzt nicht mehr diskutiert. Aktuelle Zahlen; stabilere Prognosen; positive gesetzliche Entwicklungen! Nichts wurde nach unserer Auffassung ernsthaft von den anderen Fraktionen zur Vermeidung der Steuererhöhung berücksichtigt.

Die CDU hat in der Zeit vom Dezember bis heute den Glauben an einen Haushaltsausgleich ohne Steuererhöhungen verloren. Wenn sie ihn überhaupt gehabt hatte! Denn sie findet nun mit der SPD einen Kompromiss, einen faulen Kompromiss, damit der Haushaltsbeschluss mit Steuererhöhungen kommt.

Nun kommen in der Zeit der steigenden Lebenshaltungskosten und einer anziehenden Inflation auch noch Steuererhöhungen in Viersen. Befürworter*innen der Steuererhöhung werden jetzt erwidern, dass die Erhöhung nur eine monatliche Mehrbelastung bei einer Mietwohnung von 1,50 Euro, bei einer Eigentumswohnung von 2,50 Euro oder bei einem Einfamilienhaus von 10 Euro betragen wird! Hier 1,50 Euro, dort 10 Euro! Es gibt viele Menschen, die mit jedem Euro, sogar mit jedem Cent rechnen müssen. Hier denken wir speziell an die Mitbürger*innen mit einer kleinen Rente und die Bedarfsgemeinschaften im Transferleistungsbezug. Hier festzustellen, dass die Steuererhöhung für die einzelne Bürgerin und den einzelnen Bürger nicht „so schlimm“ sei, halten wir für sehr arrogant und wird all den Menschen, die täglich den Cent und den Euro „umdrehen“ müssen, nicht gerecht.

Gleichzeitig wird die Gewerbesteuer erhöht! Wir klagen alle darüber, dass in den letzten Jahren nur sehr wenige Neuansiedlungen von Gewerbe in Viersen erfolgt sind und z.B. mit Kaiser’s Tengelmann, Badshop Reuter und weitere große Unternehmen und somit Gewerbesteuerzahler Viersen verlassen haben bzw. werden. In so einer Zeit erhöht die Mehrheit im Stadtrat von Viersen die Gewerbesteuer! Super! Jeder, der etwas von Risikostrategie versteht, würde in so einer Situation die Abgabenlast senken und nicht erhöhen. Willich denkt darüber nach, die Gewerbesteuer zu senken! Monheim hat es schon gemacht und macht es immer wieder! Der Erfolg gibt ihnen Recht!

Aber worauf ziehen sich die Befürworter*innen der Steuererhöhungen mit Ihren Argumenten zurück: Die gesetzlichen Vorgaben für eine Haushaltsicherung haben bzw. werden sich verschärfen und Viersen sollte schnellstmöglich aus der Haushaltssicherung heraus! Auch mit den Steuererhöhungen ist es nicht sicher, dass wir dieses Ziel erreichen können. Bereits bei der Haushaltseinbringung im September war dies nicht sicher.

An dieser Stelle möchte ich auf das Verfahren bzw. die Art eingehen, wie seit der Einbringung des Haushaltsentwurfes die Bürgermeisterin und Ihre Finanzverwaltung uns bei unseren Beratungen informiert und inhaltlich unterstützt hat. Leider müssen wir hier für uns feststellen, dass es nach unserem Eindruck von Seiten der Bürgermeisterin nur (neue) Informationen gab, wenn wir von der FDP konkrete Fragen per formalen Antrag in den Diskussionsprozess eingebracht haben. Meistens mussten wir gleich die Antworten mitliefern! Die Bürgermeisterin hielt es wohl für nicht notwendig, uns unaufgefordert kontinuierlich über Haushaltsverbesserungen seit der Haushaltseinbringung zu informieren. Erst nach dem wir einen Antrag gestellt hatten, sah sie sich veranlasst, die bereits von uns dort dargestellten Effekte der Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage, die Verbesserungen der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes, bei dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer, bei dem „Fonds Deutsche Einheit“, die Vervierfachung der Landeszuweisung zur Integrationspauschale, aber auch eine erkennbar werdende Verschlechterung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer uns mitzuteilen. Zwischenzeitlich summieren sich die Beträge dieser haushaltswirksamen Verbesserungen auf ein Plus von über fünf Millionen Euro! Wann wollten Sie, Frau Bürgermeisterin, uns das denn mitteilen?

Manch ein Ratskollege oder Kollegin spricht vom Drei-Kämmerer-Haushalt 2019! Herr Dahmen hat den Entwurf inhaltlich maßgeblich aufgestellt, Herr Dr. Schrömbges hat ihn in den Rat eingebracht und unser neuer Kämmerer, Herr Canzler, muss ihn 2019 umsetzen.

Ich möchte hier jedoch von einem Anemüller-Haushalt 2019 reden! Nach § 62 der Gemeindeordnung NRW ist die Bürgermeisterin verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung. Sie leitet … die Geschäfte. Das heißt für uns, dass Sie, Frau Bürgermeisterin, die Steuererhöhungen wollen! Das haben Sie auch nie bestritten! Lösungsansätze, um diese zu vermeiden, haben wir Ihnen schlüssig nachweisen können. Ja, jetzt kommt wieder der Einwand, dass auch jetzt noch Risiken im Haushalt drin sind. Risiken gehören zum Leben. Ich darf Sie daran erinnern, dass noch im Dezember von Ihnen vorgetragen wurde, dass ein positives Ergebnis für den Haushalt 2018 nicht zu erwarten sei! Und was ist jetzt? Jetzt wird nach Aussage Ihrer Finanzverwaltung eine „Schwarze Null“ für 2018 erwartet und sie sind noch in der Lage eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von einer Million Euro zu bilden.

Eines Ihrer Argumente, warum es unbedingt notwendig ist, heute aus der Haushaltssicherung herauszukommen, ist, dass die Stadt Viersen dadurch einen größeren finanziellen Spielraum erhalten würde. Was heißt das für Sie, Frau Bürgermeisterin? Wollen Sie die in der Zeit der Haushaltssicherung unternommenen Bemühungen, eine Konsolidierung des Haushalts zu erreichen, ad adsurdum zu führen. Was heißt denn einen größeren Spielraum bei den Stadtfinanzen zu haben? Mehr freiwillige Ausgaben? Auch wir hätten uns in den letzten Jahren eine gut gefüllte Stadtkasse gewünscht. Dann wären uns als FDP sicher auch einige Projekte eingefallen, die wir gerne gemacht hätten. So z.B. die Sanierung aller Schultoiletten, die Digitalisierung aller Schulen, flächendeckende Glasfaseranbindung aller Bürger*innen im Stadtgebiet, etc.! Dafür war aber leider kein Geld da! Es musste und es muss auch in Zukunft die Maxime gelten: Es kann und darf nur das als freiwillige Ausgabe getätigt werden, was dringend notwendig ist! Und an dem Begriff „dringend notwendig“ ist ein hoher Maßstab anzusetzen.

Oder wollen Sie wieder extensiv neue Schulden machen? Wollen Sie den Weg der Entschuldung verlassen? Ich glaube schon, da der Kompromissvorschlag der CDU und der SPD beinhaltet, dass zur Finanzierung der dort genannten investiven Maßnahme im Jugend-/Bildungsbereich der Kreditdeckel angehoben werden muss. Somit ist der Sündenfall schon eingetreten und es ist für zukünftige „dringende und unausweichliche“ Investitionen nicht mehr so schwer, den Kreditdeckel erneut anzuheben.

Obwohl ich bisher nicht den Eindruck hatte, dass nicht in der Stadt investiert wird, ist zu erwarten, dass jetzt im Vorwahljahr und im Wahljahr das Geld nur so sprudeln wird.

Ich hoffe, Ihnen ist ähnlich wie beim Klimaschutz klar, dass unsere Kinder in der Zukunft unsere Schulden abbezahlen müssen.

Abschließend möchte ich feststellen, dass wir dem Haushaltsentwurf 2019 unter dem Diktat der geplanten Steuererhöhungen und der Anhebung des Kreditdeckels nicht zustimmen können und werden.