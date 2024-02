FDP Viersen zum Haushaltsentwurf „Da hat wohl jemand den Ernst der Lage noch nicht erkannt“

Feiter Wir haben in einer ersten Aufstellung 19 Maßnahmen in den Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung eingebracht. Da sind kleinere Sachen drin wie die Kündigung unnötiger Verbandsmitgliedschaften, Vorschläge mit mittlerem Potenzial in der Digitalisierung, aber auch richtig große Sachen. Insbesondere im Bausektor fordern wir die strikte Beachtung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses in Planung und Ausführung. Auf diese Weise konnten im Budget für die energetische Sanierung der Paul-Weyers-Schule in Boisheim 690.000 Euro eingespart werden, durch den Wegfall der Eisspeicherheizung. Bei einer einzigen Baumaßnahme! Daneben haben wir auch eine Reihe von Positionen gefunden, bei denen die Stadt freiwillig auf Einnahmen verzichtet. Auch hier muss geprüft werden, ob das noch zeitgemäß ist!