Viersen : FDP will Kastrationspflicht für freilaufende Katzen

FDP will Kastrationspflicht für freilaufende Katzen

Viersen Nach dem Eingriff sollen die Tiere gekennzeichnet und registriert werden, um sie problemlos identifizieren zu können.

„Um diese Problematik auf lange Sicht eindämmen und schließlich völlig beenden zu können, ist die Kastrationspflicht für alle freilaufenden Katzen unerlässlich“, schreibt die FDP-Fraktion in ihrem Antrag an die Stadtverwaltung: „Menschen, die wildlebende Katzen füttern, müssen auch in der Verantwortung stehen, diese kastrieren zu lassen.“