Politik in Viersen : FDP Viersen wählt neuen Vorstand

Viersen Beim Ortsparteitag im Weberhaus in Süchteln standen unter anderem Wahlen auf der Tagesordnung. 2019 war der Vorstand zuletzt neu gewählt worden, nun haben sich Veränderungen ergeben.

(naf) Frank a Campo bleibt Parteivorsitzender der FDP Viersen. Beim Ortsparteitag der Freidemokraten am Freitagabend im Weberhaus in Viersen-Süchteln haben ihn die anwesenden Mitglieder im Amt bestätigt. Damit ist a Campo zum fünften Mal in Folge gewählt. Seit 2013 ist er Parteivorsitzender, die letzte Wahl war 2019. Sein neuer Stellvertreter ist Stefan Feiter, der auf Udo van Neer folgt.

Aktuell hat die FDP in Viersen nach eigenen Angaben 59 Mitglieder. Zwölf waren beim Ortsparteitag – die Teilnehmerzahl sei durch Corona-Auflagen und den Ferienbeginn gedrückt worden, erläuterte a Campo. Von den 59 Mitgliedern seien 25 – „und darunter ein Drittel junge Leute“ – erst in den vergangenen fünf Jahren eingetreten. Das führte ihn in seinem Rechenschaftsbericht zur Schlussfolgerung: „Wir sind eine attraktive Partei. Das ist schön. Und doppelt schön: Wir sind eine Partei, die für junge Leute interessant ist.“ In seinen Gesprächen mit den Neumitgliedern erlebe er „klare Einmütigkeit“: „Die Menschen treten in die FDP ein, weil sie eine rationale Politik wollen und eine Politik, die die Freiheitsrechte sichert.“