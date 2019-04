Viersen : FDP fordert Impf-Pflicht für Kita-Kinder

Viersen Kita-Besuch nur bei vollständig ausgefülltem Impfpass. Das wollen Viersens Freie Demokraten zumindest bei den elf Kitas in kommunaler Trägerschaft durchsetzen. „Dieser Schritt ist für die gesundheitliche Sicherheit unausweichlich.“

Die Viersener FDP beantragt eine Impf-Pflicht für Kinder, die eine Kindertagesstätte in kommunaler Trägerschaft besuchen. „An elf Kitas in Viersen wäre, sofern der Antrag angenommen wird, zeitnah ein ausreichender Impfstatus zu erreichen“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten, Stefan Feiter.

Konkret soll bei einer Neuanmeldung bei einer der betroffenen Kitas der Impfpass vorgelegt werden. Werden nicht alle von der „Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut“ empfohlenen Impfungen nachgewiesen, solle die Stadt den Besuch verweigern. Ausnehmen will die FDP von der Impfpflicht nur Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können.

In Brandenburg müssen sich Kinder in Kitas und in Tagespflege bis zu einer bundesweiten Regelung verpflichtend gegen Masern impfen lassen. Der Landtag beschloss vor wenigen Tagen mit breiter Mehrheit einen entsprechenden Antrag von SPD, Linken und CDU. Zuletzt hatten sich auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Masern-Impfpflicht ausgesprochen. „Die Gesundheit und der Schutz der gesamten Bevölkerung setzen der individuellen Freiheit Grenzen“, hatte Giffey Ende März gesagt. Und im Gespräch mit unserer Redaktion hatte sich auch NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) für eine NRW-weite Impfpflicht an Kitas ausgesprochen: „Ich bin für eine generelle Impf-Pflicht – das gilt auch für Kindergärten.“